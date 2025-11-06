Stadio Flaminio, Santoro: "Impianto abbandonato. Sarà fondamentale il recupero"

Il tema dello Stadio Flaminio continua a essere di grande interesse non solo nel mondo Lazio. Negli ultimi mesi, la società biancoceleste ha manifestato l’intenzione di riqualificare lo stadio e le aree circostanti, trasformandolo nella nuova casa della Lazio, progetto proposto dallo stesso patron Claudio Lotito.

Il Flaminio al centro dei dibattiti

Tuttavia, l’operazione presenta diverse complessità e la società dovrà affrontare vari passaggi prima di poter avviare concretamente i lavori per il nuovo impianto. Nonostante ciò, lo stadio Flaminio resta uno dei temi principali nel panorama sportivo romano e spesso alimenta dibattiti e discussioni.

Durante un’intervista rilasciata a Radio Roma Sound, Sergio Santoro, presidente onorario e legale amministrativo dei comitati, ha riportato nuovamente il Flaminio al centro della conversazione. Il presidente ha sottolineato l’importanza di recuperare lo stadio e le aree circostanti, soprattutto considerando le pessime condizioni attuali dell’impianto.

Le dichiarazioni di Santoro a Radio Roma Sound