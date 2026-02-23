Milan, infortunio Loftus-Cheek: ecco quanto starà fuori

Nella gara di ieri tra Milan e Parma vinta dai ducali per 0-1, Ruben Loftus-Cheek è stato costretto ad uscire dal campo per via di uno scontro di gioco con Corvi. Proprio in questi minuti, la società rossonera ha comunicato le sue condizioni in una nota.

AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.