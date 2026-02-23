Torino, ufficializzato il nuovo allenatore: ecco di chi si tratta

La società ha annunciato il nuovo allenatore attraverso un comunicato, ecco tutti i dettagli

Torino - Depositphotos

L’esperienza di Marco Baroni al Torino termina dopo la pesante sconfitta in casa del Genoa, proprio qualche minuto fa la società ha ufficializzato l‘esonero. 
 

D’Aversa il nuovo allenatore del Torino

Sarà lui il nuovo tecnico dei granata, farà il suo esordio in panchina proprio domenica alle 18:00 contro la Lazio.

Il comunicato ufficiale 

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

 

Roberto D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie.
Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D’Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l’incarico di Direttore Tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A.

 

Tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!

