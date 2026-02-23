Torino, ufficiale l'esonero di Baroni: il comunicato

La sconfitta per 3-0 contro il Genoa a Marassi è costata cara a Marco Baroni, che pochi istanti fa è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del Torino. Già nelle scorse ore circolavano indiscrezioni su un possibile esonero dell’ex tecnico biancoceleste, ma ora è arrivato anche l’ufficialità da parte del club granata, che ha comunicato la separazione con una nota ufficiale.





Fraioli

Il comunicato del Torino sull’esonero di Baroni

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera.

L'andamento negativo delle ultime uscite

Il Torino si trova attualmente al 15º posto, con solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un andamento chiaramente preoccupante. I risultati negativi tra gennaio e febbraio, cinque sconfitte nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa Italia, hanno spinto la dirigenza a interrompere l’esperienza di Baroni sulla panchina granata.

D’Aversa pronto a subentrare

Dal canto suo, però la dirigenza si è mossa alla ricerca del sostituto: sarà Roberto D’Aversa a guidare la squadra fino al termine della stagione. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dopo l’accordo di massima raggiunto nelle ultime ore.