L'agente di Luis Alberto: "Con le richieste della Lazio non è sicuro che..."

Le parole di Fabiani su Luis Alberto a LSC

La Lazio sta vivendo un processo di totale rifondazione, malgrado in questo periodo ci sia moltissima confusione nell'ambiente biancoceleste con i tifosi preoccupatissimo per il futuro della loro amata. Dopo gli addi certi di Felipe Anderson e Kamada, uno con le valigie in mano è senza dubbio Luis Alberto come confermato dallo stesso Fabiani nell'intervista ai canali ufficiali. Queste le parole del Direttore Sportivo Fabiani riguardo al “Mago”:

Stiamo valutando in queste ore, la percentuale che lasci la Lazio è molto alta. Non tratteniamo nessuno controvoglia, cercheremo di accontentarlo. Chi vuole stare alla Lazio deve stare con passione.

Le parole dell'agente di Luis Alberto

Come riportato da dotsport, l'agente di Luis Alberto, Miguel Alfaro, si è espresso sulla vicenda che riguarda il suo assistito. Queste le sue parole riportate da dotsport: