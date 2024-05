Comunicato ufficiale del Napoli: "Stupiti da Di Lorenzo, la cessione è esclusa…"

Il calciomercato delle squadre di Serie A è iniziato forte a partire dal preannunciato valzer di panchine che vedrà coinvolti molti club nei prossimi giorni. Sono però molte anche le situazioni legate ai numerosi giocatori in uscita: la Lazio in questo è stata protagonista in negativo con gli addii di Felipe Anderson e Kamada e la cessione probabile di Luis Alberto. Anche il Napoli, tuttavia, sta avendo problemi col suo capitano, Giovanni Di Lorenzo, scontento del comportamento della dirigenza campana.

Di Lorenzo ed il Napoli

Come aveva confermato anche l'agente del terzino dei partenopei in esclusiva ai microfoni di Football Crazy, trasmissione condotta dalla nostra direttrice, e concetto poi ribadito anche oggi, Di Lorenzo ritiene concluso il suo ciclo a Napoli e pertanto si sta guardando intorno. A tal proposito è arrivata puntuale la risposta del club di De Laurentis che risponde a Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, comunicando che il loro capitano ha ancora quattro anni di contratto e non ci sarà alcuna cessione.

Depositphotos

Il comunicato ufficiale del Napoli

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.