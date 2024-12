Lazio, ieri sera contro l’Inter anche l’ex Radu presente allo stadio: il messaggio social a fine partita

Nella serata di ieri, nell’attesa partita contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, la Lazio ha incassato la prima sconfitta casalinga dell’anno e, probabilmente, la più brutta in quasi 125 anni di storia. Quella contro i nerazzurri è una sconfitta pesante, soprattutto se si considerano i primi 40 minuti di dominio biancoceleste in campo, annientati e azzerati da un rigore che ha fatto precipitare il match. Ad incidere, sicuramente anche i due infortuni in corso del match, prima Gila che abbandona la protezione e la gestione della difesa, poi il compagno di reparto Gigot, costretto ad essere sostituito a fine primo tempo, spingendo Marušić a spostarsi al suo posto. Complici anche i pesanti scontri dell’ultima settimana (due contro il Napoli e uno contro l’Ajax ad Amsterdam), sembra proprio che la Lazio abbia accusato anche un crollo fisico e nervoso, di fronte ad un Inter, al contrario, carica per tornare a vincere (dopo la brutta sconfitta in Champions League).

Radu presente tra i tifosi: il suo costante supporto

In un Olimpico quasi pieno, colma di tifosi laziali volenterosi di accogliere la propria squadra dopo i molteplici e positivi risultati (solo nell’ultima settimana la Lazio ha battuto due volte il Napoli e l’Ajax ad Amsterdam), la Lazio non riesce a restituire l’affetto del pubblico e cade di fronte alle sei stoccate nerazzurre. Nonostante questo, non si possono dimenticare i risultati della Lazio ottenuti finora con impegno, sacrificio e determinazione contro squadre italiane ed europee. Per questo, al termine del match i biancocelesti vengono applauditi e acclamati dal pubblico, non ci sono fischi di protesta ma solo la volontà di stringersi attorno alla squadra, contribuendo al recupero, fisico e mentale, della formazione di Baroni che, già sabato prossimo, riprenderà il cammino in campionato in una difficile sfida a Lecce. Presente, tra i tifosi, anche l’ex difensore biancoceleste Ștefan Radu che, come promesso il giorno del suo ritiro dal calcio giocato (avvenuto nel maggio 2023), non manca mai ad un appuntamento della Lazio ed è sempre presente, in casa ed in trasferta, per supportare la squadra e gli amati colori biancocelesti. Come un vero tifoso, Radu si unisce agli applausi e manda un messaggio di speranza e supporto alla Lazio attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: “Nel bene e nel male sempre insieme. Avanti Lazio“.

