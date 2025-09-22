Lazio, Nicolò Rovella sarà costretto a operarsi: diagnosi e tempi di recupero

Il mediano Nicolò Rovella sarà costretto a sottoporsi ad un'operazione, ecco la diagnosi e quando potrà tornare in campo

Sono giornate amare per il Comandante Maurizio Sarri e la rosa biancoceleste, la sconfitta al derby per un errore di Tavares e le occasioni mancate di Taty e Dia, la caduta al Mapei Stadium contro il Sassuolo e al Sinigaglia contro il Como hanno portato la Lazio a conquistare soltanto 3 punti, nella gara allo stadio Olimpico contro l'Hellas Verona, in ben 4 giornate di Campionato, un risultato terrificante. Gli scarsi risultati non sono l'unica nota negativa, infatti, per il tecnico è arrivata una notizia affatto positiva riguardante le condizioni di Nicolò Rovella.

Nicolò Rovella costretto ad operarsi la situazione 

Pessime notizie in casa Lazio, la diagnosi riguardante l'infortunio di Nicolò Rovella, che ha costretto il mediano a fermarsi sia durante l'incontro con il Sassuolo che nel derby, non è affatto positiva, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, si tratta di un ispessimento di 2 mm nella zona inguinale, un problema chiamato Groin Pain Syndrome e lo stesso che aveva riscontrato il Capitano. I medici hanno già riferito al mediano che dovrà operarsi per inserire una retina sul pube, tuttavia, quando era il turno di Zaccagni, l'operazione aveva fermato l'attaccante per circa un mese e adesso la Lazio non può permettersi di perdere una risorsa come il numero 6 a centrocampo, anche se far scendere ora il mediano in campo sarebbe imprudente.

