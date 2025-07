Cristina Mezzaroma sul Presidente Lotito: "Ecco come sta..."

Nella giornata di ieri è circolata la notizia di un malore improvviso che avrebbe colpito il Presidente Claudio Lotito. Nel pomeriggio infatti la stampa ha parlato di un malessere che ha colpito il patron biancoceleste, che lo avrebbe costretto anche ad un ricovero ospedaliero presso il Gemelli di Roma.

Da lì sono arrivate le smentite direttamente da parte di Lotito che ha parlato di una notizia inventata. Il senatore infatti ha sottolineato come non sia esistito alcun malore ma un controllo di routine programmato per monitorare il suo stato di salute generale. Oggi a parlare ulteriormente di quanto accaduto è stata la dottoressa Cristina Mezzaroma.

Le parole di Cristina Mezzaroma sullo stato di salute di Lotito

La S.S. Lazio ha invitato la stampa a visitare le strutture di Formello in occasione dell'inizio del ritiro estivo, in programma dal 14 al 26 luglio. Nel corso dell'evento ha anche parlato la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, come riportato dall'Adnkronos. Di seguito le sue parole:

La Lazio ha a disposizione un centro sportivo che nessuno ha, un centro di eccellenza, e questa di oggi è una bella occasione per far vedere una realtà concreta. Lotito? Sta benissimo, finché non smetteranno di dargli contro lo faranno campare 2500 anni.

Claudio Lotito

Giorni movimentati in casa Lazio

L'atmosfera in casa Lazio è tutt'altro che tranquilla. Ormai sono giorni che si susseguono fatti e misfatti che agitano l'ambiente. Tutto è iniziato dal famoso blocco del calciomercato, notizia grave che ha stupito tutti, subito dopo il timore per la reazione dell'allenatore Sarri. Da lì il malcontento del tifoso laziale, continui striscioni tra le vie di Roma, continua protesta che si è espansa toccando anche il mondo politico del presidente Lotito. E ancora, la manifestazione annunciata da parte del tifo organizzato, che si terrà il giorno 15 luglio fino all'ultimo episodio turbolento, ovvero la conferenza di Maurizio Sarri senza la presenza della stampa. Un fatto che ha scosso immediatamente il mondo del giornalismo che ha trattato l'episodio come una mancanza di libertà e di espressione evitando un confronto tra allenatore e media.