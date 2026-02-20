La Lazio fa gli auguri a Immobile, la risposta del bomber

Oggi è il compleanno di Ciro Immobile, che spegne 36 candeline. Il capocannoniere della storia della Lazio ha ricevuto attraverso un post gli auguri da parte del club che lo ha fatto entrare nella storia.

La risposta di Immobile

Immobile - Fraioli

Sotto al post Instagram pubblicato sul profilo ufficiale della Lazio, Ciro Immobile ha commentato così: “sempre nel mio cuore”

Gli auguri della Lazio

Anche sul sito ufficiale della Lazio sono arrivati gli auguri all'ex capitano biancoceleste.

Ciro Immobile, miglior marcatore nella storia della Lazio, oggi spegne 36 candeline. Arrivato nell`estate 2016, Ciro ha lasciato il club nel 2024, dopo 207 gol e 340 partite. Nella Capitale, Immobile ha conquistato una Scarpa d`Oro, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Il post su Instagram