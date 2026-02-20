Conferenza Pisacane: "Folorunsho non sarà della partita. Sarri e la Lazio…"
Alla vigilia di Cagliari-Lazio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa
Le parole di Pisacane in conferenza stampa
Folorunsho non sarà della partita.
Le difficoltà?
I numeri fotografano una squadra in linea con quello che uno si aspettava all’inizio dell’anno. La Lazio tiene la porta inviolata per 11 partite e non è una novità. Va valorizzato il valore del mister perché è giusto e non è banale ma ricordiamo che stiamo parlando della Lazio. Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi.
Reazione
La sconfitta è stata una botta per i calciatori che vanno in campo e volevano un epilogo diverso ma so che molti di loro hanno lottato per questo obbiettivo e sanno che queste partite si dovrebbero vincere ma se si perdono non possiamo deprimerci e non avere reazione quindi io penso che l’identità si vede quando reagisci più di quando vinci e loro sono i primi che non vogliono alibi ma reagire.
Palestra contro Tavares?
Sicuramente contro Tavares sarà affascinante, sono due treni, mi auguro che Palestra ne esca vittorioso.