Conferenza Pisacane: "Folorunsho non sarà della partita. Sarri e la Lazio…"

Alla vigilia di Cagliari-Lazio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

I numeri fotografano una squadra in linea con quello che uno si aspettava all’inizio dell’anno. La Lazio tiene la porta inviolata per 11 partite e non è una novità. Va valorizzato il valore del mister perché è giusto e non è banale ma ricordiamo che stiamo parlando della Lazio. Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi.