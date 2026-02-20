Almeyda sulla squalifica: "si tratta di un'ingiustizia totale…"

Dopo aver ricevuto ben sette giornate di squalifica nell'ultima giornata de La Liga, l'allenatore del Siviglia, l'ex calciatore biancoceleste, Matias Almeyda, ha commentato la decisione nella conferenza stampa prima della partita contro il Getafe.

La squalifica? La settimana è stata un po’ diversa perché ho dovuto aspettare e vedere cosa sarebbe successo. E poi, per quanto riguarda il calcio, la settimana è stata normale. Normale, con degli aggiustamenti, pensando all’avversario che affronteremo.

La mia riflessione è che si tratta di un’ingiustizia totale. La mia protesta eccessiva in campo era dovuta al fatto che chiedevo la stessa cosa che chiedo ora. Perché sono stato espulso? Ho sentito dire cose assurde, con cui non sono d’accordo. Ho sentito dire cose fuori luogo, perché significa che non hanno incontrato una persona che dice quello che pensa. Io parlo, e potrei commettere errori quando parlo, ma da lì a molte delle cose che sono state dette – non tutti, intendiamoci – perché ho sentito arbitri, ex arbitri, parlare con assoluta coerenza. Ho sentito persone che hanno parlato da una posizione non amica, ma da una prospettiva umana, e da una posizione in cui vedono cosa è successo. Non mi piace trovarmi in questa situazione di dover chiedere perché sono stato espulso. Perché penso che, a loro volta, abbiano ottenuto ciò che volevano, ovvero togliermi dai riflettori.