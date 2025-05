Lazio: gli eventuali guadagni in Conference League e gli effetti sul mercato

Manca soltanto una partita al termine del Campionato, tuttavia, il futuro della Lazio nelle Coppe non è ancora certo, infatti, il 25 maggio si disputerà Lazio-Lecce, Venezia-Juventus, Torino-Roma e Udinese-Fiorentina, partite decisive per il futuro delle aquile, tanto che al termine dell'ultima giornata il club biancoceleste potrebbe essersi classificato in Champions, Europa, Conference League o in nessuna delle tre. In caso di vittoria della Lazio all'Olimpico e la sconfitta sia dei bianconeri che dei giallorossi, le aquile avrebbero ancora accesso alla massima competizione europea, mentre con la caduta di una sola delle due, il club di Baroni si qualificherebbe in Europa. Con il Venezia che rischia la retrocessione, così come il Lecce, e il Torino che gioca l'ultima partita in casa, nessun risultato è scontato, tuttavia, c'è anche la possibilità di uno scenario terrificante per la Lazio, infatti, in caso di vittoria della Fiorentina e sconfitta dei biancocelesti, sarebbero i viola ad occupare l'ultimo posto in Coppa.

I possibili ricavi in Conference League

Nonostante l'importanza della Coppa Europea, per la Lazio una qualificazione in conference rappresenterebbe il peggior piazzamento ottenuto dalla stagione 2017/2018, infatti, da quel momento le aquile hanno ottenuto per 2 volte l'accesso in Champions e per 5 volte quello in Europa League. Parlando di cifre, come riportato da Il Messaggero, la quota di partenza è di 3,17 milioni, mentre ogni vittoria vale 400 Mila ed ogni pareggio 133 Mila. Nelle casse di chi si classifica in vetta nella prima fase vanno 1,8 milioni, inoltre, alle prime 8 spettano 400 Mila euro e al resto soltanto 200 Mila. Agli ottavi di finale il guadagno è di 800 Mila, ai quarti 1,3 milioni, alle semifinali 2,5 e alla finale 4, inoltre, alla vincitrice di Conference League spettano 3 milioni.

Lazio: i pagamenti da saldare

La fase di calciomercato estivo è in arrivo e, come sempre, porterà molte sorprese, infatti, si scoprirà quale calciatore saranno ceduti, quali continueranno a far parte della rosa biancoceleste e l'identità dei nuovi acquisti, tuttavia, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, con la fase di mercato arriva anche il momento di saldare i pagamenti, precisamente la cifra di oltre 50 milioni, da pagare prima e dopo il 30 giugno, per per Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane e Provstgaard. In Europa League la Lazio ha guadagnato circa 28,21 milioni ai quale si aggiungono i 6,5 milioni già versati dal Bologna per l'acquisto di Casale ed i 4 che arriveranno dalla Fiorentina per Cataldi, una quantità di denaro elevata ma non sufficiente a saldare tutti i pagamenti. Alti ricavi arriveranno dalle cessioni, ancora incerte, infatti, Guendouzi e Gila non sembrano essere molto convinti di restare nel club, mentre Provedel, ormai diventato il secondo portiere, in caso di cessione, accetterà soltanto mete di suo gradimento. Dopo una stagione non brillante, Loum Tchaouna potrebbe trasferirsi al PSV per la cifra di 15 milioni, al contrario, Fabiani vuole prolungare il contratto di Romagnoli per altri 2/ 3 anni. Anche il futuro di Taty Castellanos sembra incerto, infatti, sembra che l'attaccante sia entrato nel mirino del West Ham, Wolverhampton, Everton e Nottingham Forest. Soltanto il calciomercato potrà svelare il destino delle aquile e del mister Marco Baroni, a seconda anche della Coppa nella quale la Lazio riuscirà a qualificarsi.