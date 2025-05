Cardone: "Futuro di Baroni al 50%. Terzini? Verrà valutato Floriani Mussolini"

Nella trasmissione odierna di “Quelli che…” in onda sui 98.100 di Radiosei, come ogni mattina è intervenuto il giornalista de “La Repubblica”, Giulio Cardone. L'opinionista si è espresso sulla permanenza di Marco Baroni alla Lazio, e sulla possibile valutazione di Floriani Mussolini, calciatore cresciuto nel vivaio biancoceleste e attualmente alla Juve Stabia.

Cardone a Radiosei

Il reparto dei terzini è uno di quelli sul quale la Lazio si concentrerà sul mercato. Verrà valutato Floriani Mussolini. Dopo la buona esperienza di crescita in serie B, potrebbe diventare l’alternativa ad un nuovo esterno destro con la possibile uscita di Marusic. Il resto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per i giocatori in rosa, un paio di giocatori importanti andranno via per finanziare il mercato in entrata. Gli indiziati principali ad oggi sono Gila e Guendouzi. Mentre c’è un riavvicinamento con Romagnoli rispetto al possibile rinnovo di contratto.

Continua il giornalista

Quando si parla di rivoluzione si può pensare ad una scelta punitiva rispetto al rendimento. In realtà, nel caso della Lazio, sarà anche una necessità per fare plusvalenze e aumentare gli introiti per proseguire il programma di ringiovanimento iniziato in estate. Ormai tutti i club fanno player-trading, la cosa fondamentale è andare a migliorare la squadra investendo bene quello che viene ricavato. Con questa proprietà, questa è la situazione. Quando dico che le critiche sono spropositate rispetto ai risultati, parto da questo presupposto. I fatti dicono che gli ultimi mercati sono stati sbagliati o non sono andati bene, ma è anche vero che i sostituti dei vari Milinkovic, Leiva e Luis Alberto non sono andati male. Penso in particolare a Rovella e Guendouzi.

Sul futuro di Baroni