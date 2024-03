Il Messaggero | Metodo Tudor: "Conta solo la vittoria"

Come riportato da Il Messaggero, il nuovo tecnico si è presentato in punta di piedi senza alzare troppo il tiro, sono stati tanti i temi toccati ieri in conferenza ma non si è mai andati oltre. Prima di Tudor è intervenuto il presidente Claudio Lotito che ci ha tenuto a ribadire: “Tudor è la persona giusta per condurre la nostra squadra e farla esprimere alla pari con tutti. Il nostro rapporto è nato dopo le dimissioni di Sarri." A tal proposito, Tudor ha speso belle parole per l'ex tecnico: “Maurizio è una persona che stimo tanto ha vinto in carriera e ha lasciato alla squadra una grande cultura del lavoro.”

Le filosofie dei due tecnici sono completamente opposte se Sarri mirava al divertimento globale, Tudor va più al sodo: “Io voglio vincere non divertire”. Sulle domande di tattica non si esprime più di tanto: “La tattica la vedremo in corso e faremo delle valutazioni con il club sulla rosa.” Tudor è molto entusiasta del progetto Lazio e non gli piace la definizione di sergente di ferro: “è una brutta descrizione, sono esigente ma i giocatori possono chiedermi tutto, tranne i soldi (ride ndr.)”.

Tudor non ha parlato tanto di tattica e di singoli ha affermato: “Non si tratta di modulo, io porto uno stile di gioco, non voglio parlare troppo di singoli”, anche se a specifiche domande su Luis, Ciro, la difesa e Guendouzi risponde sempre positivamente convinto della qualità della rosa.

Terminata la conferenza stampa Tudor con la dott.ssa Mezzaroma ha preso parte all'evento benefico Crossport in favore dell'inclusione sociale dei migranti in collaborazione con la Fondazione S.S. Lazio, Croce Rossa Italiana e la società biancoceleste. Oggi la squadra riposerà e gli allenamenti riprenderanno domani mattina per iniziare sul serio la preparazione anti-Juve. La Juventus sarà un incontro particolare, oltre che per Tudor, anche per Felipe Anderson che è molto corteggiato dai bianconeri, anche se è pronto finalmente ad ascoltare la proposta della Lazio, l'incontro tra i biancocelesti e Felipe dovrebbe svolgersi in settimana.