Lazio-Bayern Monaco, Immobile: "Missione difficile ma stimolante. Daremo tutto per onorare la maglia e la competizione"

Manca sempre meno al ritorno della Lazio di Maurizio Sarri in Champions League. Messo in archivio il successo in campionato contro il Cagliari, preceduto dal pareggio interno contro il Napoli ma soprattutto dalla brutta sconfitta in casa dell'Atalanta, i biancocelesti si apprestano a scendere in campo nuovamente in Champions League. A due mesi dal termine della fase a gironi che ha visto la Lazio passare come seconda del Girone E, è tempo di Ottavi di Finale. Domani sera infatti, allo Stadio Olimpico di Roma, è in programma alle ore 21:00 il match d'andata tra Lazio e Bayern Monaco, vincitore del Girone A. La sfida di ritorno invece, si giocherà all'Allianz Arena il prossimo 5 marzo, sempre allo stesso orario, le 21:00.

Il Capitano della Lazio, Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in questo pomeriggio, per presentare la sfida di domani contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole: