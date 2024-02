FORMELLO | Lazio, al via l'allenamento in vista della gara contro il Bayern Monaco | VIDEO

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Lazio in Champions League. Dopo il successo per tre a uno nell'ultimo turno di campionato in trasferta con il Cagliari, i biancocelesti, dopo due mesi dal termine della fase a gironi, si stanno preparando per l'andata degli Ottavi di Finale della Champions League. Domani sera, alle ore ventuno, la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Bayern Monaco allo Stadio Olimpico di Roma. La gara di ritorno invece, in Germania, è in programma il cinque marzo, sempre alle ore ventuno.

Successivamente alle conferenze stampa di mister Maurizio Sarri e Capitan Ciro Immobile, la Lazio è scesa in campo in questi minuti, al Centro Sportivo di Formello, per svolgere l'allenamento pomeridiano in vista delle prima gara contro il Bayern Monaco. La seduta d'allenamento ha preso il via con il riscaldamento, svolto in maniera differenziata per Luca Pellegrini e Matias Vecino. Assente dal gruppo Nicolò Rovella, mentre Mattia Zaccagni è alle prese con un lavoro differenziato. Presente in gruppo invece il centrocampista André Anderson.