Piscedda: "L'allenatore deve adattarsi alle caratteristiche della squadra. Sarri non può…"

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare Sassuolo-Lazio

Massimo Piscedda - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, nell'etere romano biancoceleste si sono riaperti fantasmi e processi sulla squadra allenata da Maurizio Sarri. La Lazio dopo tre giornate di campionato ha collezionato tre punti e alla prossima giornata ci sarà il derby e la preoccupazione fra i tifosi sale.

Le parole di Massimo Piscedda a Radio Laziale

L'allenatore deve adattarsi alle caratteristiche della squadra.

Su Castellanos

La prima cosa che deve fare un attaccante è cercare il gol, noi l'abbiamo scagionato da questo ruolo e gli diciamo bravo perché sa giocare la palla. 

Su Sassuolo-Lazio

La Lazio ha iniziato bene la partita, poi ha rallentato dando coraggio al Sassuolo che ha poi vinto la partita. 

Su Dele-Bashiru

Dele-Bashiru non può fare le cose che gli vengono chieste, Sarri non può chiedere a lui di giocare come una mezz'ala del Barcellona.

Su Nuno Tavares

Nuno Tavares utilizzato così è snaturato, non può fare il terzino perché non ha la concezione mentale del difensore, così non incide più.

