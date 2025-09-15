Abbate: "Fabiani è convinto che questa squadra sia perfetta per Sarri. Ieri la squadra…"

La Lazio perde la sua seconda partita di questa Serie A, la seconda consecutiva in trasferta, e si approccia al derby con tre punti in classifica. La prova fornita a Reggio Emilia dalla squadra di Sarri non si è dimostrata all'altezza e adesso la pressione inizia ad aumentare.

Il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare tutto quello che è successo in Sassuolo-Lazio.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale

Ai microfoni ufficiali del club ho sentito un Sarri che ha metabolizzato la sconfitta rispetto alla rabbia per la prestazione, ovviamente dice che non è stata la stessa prestazione di Como e su questo siamo d'accordo, ma davanti avevamo un altro avversario. Il Como non ti ha fatto ragionare, il Sassuolo non mi è sembrato questa squadra. L'approccio è stato buono, la Lazio palleggiava e aggrediva dopodiché sarebbe assurdo se l'episodio arbitrale ci avesse fatto staccare la spina. Dal 24' ho visto una Lazio che si è spenta. Continuo a vedere la squadra troppo nervosa in ogni episodio, sono tutti eccessivamente nervosi senza un motivo, anche l'episodio della panchina con Pellegrini e Rovella contro il tifoso che gli chiedeva adi sedersi perché non vedeva la partita, quindi una stupidaggine. Sono d'accordo su quello che dice Sarri sul discorso dell'ordine, questi giocatori erano abituati a giocare tutti all'attacco e per la sua filosofia sta cercando di riportare ordine però non mi basta spiegare quello che è successo ieri, perché ho visto un Sassuolo modesto. Il possesso palla è in favore della Lazio, i tiri si equivalgono, ma a maggior ragione è allucinante questa sconfitta.

Il calendario ti ha messo una serie di squadre favorevoli all'inizio e magari quando saremo rodati andremo ad affrontare Inter e Juventus che hanno organici più importanti quindi non ne farei un dramma ma ci sta che ci sia preoccupazione. Aleggia sempre lo spettro del mercato bloccato che può costituire un alibi oggettivamente nella testa di tutti. tanto comunque vada non sarà colpa loro.

Su Fabiani

Ci è stato detto che questa squadra era perfetta per Sarri, Fabiani è convinto che questa squadra sia perfetta per Sarri.

Noslin

Non mi è piaciuto il segnale di far entrare Isaksen, che ancora non è in condizione piuttosto che far entrare Noslin.

Sulle condizioni di Rovella, Castellanos e Vecino

A me su Rovella dicono che non ha nulla, quasi è uscito per evitare il secondo giallo su cui è stato graziato dopo che il primo era stato inventato. Castellanos secondo me la situazione è un po' più complicata ma nulla di grave, ha un risentimento muscolare all'adduttore ma ce la dovrebbe fare, preoccupa più Castellanos di Rovella. La pubalgia Rovella l'ha superata, lo scorso anno ah avuto dei momenti in cui ha avuto fastidi, ma è stato gestito. Vecino non lo considero da mesi perchè è un giocatore così come Patrci che negli ultimi anni non hanno offerto garanzie. Vecino al di là dello stiramento continua ad avere problema alle ginocchia e quindi è un giocatore su cui non puoi fare affidamento.