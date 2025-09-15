Sarri: "Ho visto una squadra in controllo, ma con poca iniziativa. Spero che i miei giocatori…"

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Maurizio Sarri ha lasciato subito per motivi familiari l'impianto con il suo vice, Marco Ianni, che ha parlato ai microfoni nel post-partita. Il Comandante è intervenuto questa mattina ai microfoni ufficiali del club su Lazio Style Channel per commentare Sassuolo-Lazio.

Penso che la squadra più ordinata in vita mia è stata il Napoli che era tutt'altro che ordinaria. La considerazione da fare è che questa è una squadra non abituata a queste situazioni e per esser ordinati adesso è una squadra che deve pensare e perde un po' di brillantezza e tempi di gioco, questo speriamo che finisca nel momento in cui l'essere ordinati diventa routine e non c'è bisogno di pensare. Ieri ho visto una squadra in controllo e ordinata senza concedere però ho visto anche una squadra che nel primo tempo pur avendo il dominio del gioco sviluppava con tempi troppo lunghi e prendendo poche iniziative negli ultimi 25m di campo, però non ho visto la quadra di Como, ieri abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio e per pareggiare, abbiamo concesso pochissimo agli avversari se abbiamo responsabilità è aver avuto in mano la partita e non aver trasformato questo in pericolosità.