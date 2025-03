Baroni a LSC: "Era importante questo risultato anche se è ancora tutto aperto"

Sono terminati i match del girone di andata degli ottavi di finale di Europa League, adesso le squadre si preparano al 2° scontro, in programma per il 13 marzo, dove si decideranno le 8 squadre che potranno accedere ai quarti di finale. Dopo una partita con molte disavventure, tra cui l'espulsione di Rovella e Gigot, la Lazio è riuscita a trionfare in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, merito di una rete di Romagnoli e del gol di Isaksen. In merito alla vittoria è intervenuto il mister Marco Baroni ai microfoni di Lazio Style Channel.

ueEuropa League - Depositphotos

Marco Baroni a Lazio Style Channel

Sulla vittoria contro il Milan e contro il Viktoria Plzen

Sono state due vittorie diverse perchè oggi la squadra ha fatto una partita di grande dedizione, di grande attenzione e anche di grande sofferenza, ha saputo gestire anche la doppia inferiorità numerica, quindi siamo contenti. Siamo contenti per i nostri tifosi, io sono contento per la squadra ed era importante questo risultato anche se adesso non abbiamo fatto niente, è tutto aperto, ma dobbiamo continuare così e recuperare intanto delle energie perchè abbiamo lunedì un'altra partita importante di campionato però poi riaffrontare questa gara con attenzione perchè ancora è tutto in gioco.

Su Isaksen

Sta crescendo, sta bene, adesso gioca convinto dei suoi mezzi, crede e questa è la cosa più importante. Deve continuare così, può crescere ancora, può alzare ancora di più il suo livello.

Sulla Lazio in doppia inferiorità numerica e sulle condizioni del campo