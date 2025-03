Isaksen a LSC: "Non lo so come ho fatto gol ma sono troppo felice"

++

La rosa biancoceleste è riuscita a trionfare in Repubblica Ceca agli ottavi di finale dell'Europa League, merito della rete di Romagnoli e del gol di Isaksen, tuttavia, sarà il match del 13 marzo che deciderà se la Lazio potrà proseguire il suo cammino per tentare di alzare la Coppa. In merito alla vittoria e al gol segnato allo scadere del tempo e che ha salvato la squadra dal pareggio, Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Isaksen a Lazio Style Channel

È una vittoria troppo importante, mamma mia, è una partita durissima e lunghissima. Ho pensato che 1-1 andava benissimo ma quando ho avuto l'occasione all'ultimo minuto ho provato a calciare e non lo so come ho fatto gol ma sono troppo felice in questo momento.

Tra il gol contro il Napoli o contro il Viktoria

Forse questo perchè questa è una bella vittoria, all'ultimo minuto, è importante, in Europa League. Sono felice quindi dico questo.

Sulla difficoltà delle partite con questi campi