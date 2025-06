Sampdoria, in panchina si pensa alla coppia Lombardo-Gregucci

Nuovo corso con Lombardo in prima linea

La Sampdoria sta programmando la stagione 2025/2026 di Serie B, con l’intenzione di costruire un progetto tecnico stabile e coerente. In queste ore i riflettori sono puntati sulla guida tecnica: prende sempre più forma l’ipotesi di una conferma della coppia Attilio Lombardo–Angelo Gregucci, con Lombardo in veste di primo allenatore. L’idea è quella di dare fiducia a chi, nella fase finale della scorsa stagione, ha contribuito a raggiungere la salvezza ai playout dopo mesi difficili. Nel nuovo staff resterà Paolo Bertelli come preparatore atletico, mentre si prevede l’arrivo di due giovani match analyst per arricchire il gruppo con un approccio più innovativo. Non sarà invece rinnovata la collaborazione con Alberico Evani.

Valori, identità e continuità per rilanciarsi

Le scelte che riguardano la panchina e lo staff tecnico riflettono la volontà della società di valorizzare il lavoro iniziato ad aprile e proseguire lungo la strada tracciata in quelle settimane decisive. L’obiettivo è duplice: dare continuità tecnica e mantenere vivo il DNA blucerchiato, elemento centrale nel progetto di rilancio. In un contesto segnato da instabilità e cambiamenti, la Sampdoria punta su volti noti e competenze interne per costruire una base solida da cui ripartire, senza rinunciare a nuove idee e alla freschezza di giovani figure professionali.