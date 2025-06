La Repubblica | Il capolavoro di Nervi e i progetti di Lotito fra i musei del futuro

Come riportato da La Repubblica, il futuro dello Stadio Flaminio è incerto. Nonostante il piano economico-finanziario presentato dalla Lazio il via libera è ancora molto lontano.

Presentati a marzo i primi elaborati

Nel mese di marzo la Lazio aveva presentato i primi elaborati al Comune di Roma. Le intenzioni di Lotito prevedono la realizzazione di un guscio esterno per un secondo anello così da avere una capienza intorno ai 50.000 posti. La spesa ammonterebbe sui 480 milioni di euro.

Le problematiche

Il progetto della Lazio è un azzardo con alcune criticità come il guscio esterno che cozzerebbe con l'estetica originaria e la tutela. La fondazione Nervi ha già annunciato battaglia legale ma anche la Sovrintendenza potrebbe avere remore. Senza la riqualificazione del Flaminio, continua La Repubblica, il quartiere rischia di vanificare un importante intervento di restyling che sta già riguardando le caserme in Via Guido Reni.