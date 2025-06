Gravina: "Blocco mercato Lazio? Regole sancite chiaramente da due anni"

Durante la conferenza stampa di presentazione della prossima Supercoppa Europea, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha colto l’occasione per affrontare anche una questione di stretta attualità: la situazione del mercato della Lazio, attualmente congelato a causa di tre diversi parametri finanziari non rispettati.

Linea dura e chiarezza istituzionale

Gravina ha parlato con toni decisi, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e sottolineando che, in casi come questo, è fondamentale agire con trasparenza e responsabilità. Un messaggio chiaro che punta a rafforzare la credibilità del sistema e a richiamare i club a un comportamento virtuoso sul piano economico e regolamentare.

Queste le parole riportate da Sky Sport.

Le situazioni di Lazio e Salernitana sono frutto di decisioni che hanno un unico riferimento: il rispetto delle regole. La Salernitana ha dovuto, come previsto, disputare un play out. Le regole legate al blocco del mercato della Lazio sono sancite in modo chiaro da due anni”,