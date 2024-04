CdS | Lazio: Dia per l'attacco, Gosens sulla fascia sinistra

Il summit Tudor-Fabiani

Tudor sta aspettando dal mercato giocatori di fisicità e gamba per dare vita alla Lazio del futuro, nonostante, come affermato dallo stesso tecnico, molti giocatori attuali possono interpretare il suo calcio. Ci sarà un summit tra il diesse Fabiani e Tudor tra tre/quattro partite per approfondire tutte le dinamiche del mercato. Inevitabile che sulle finanze del club influirà molto anche il piazzamento finale di questa stagione.

Fraioli

La base

La difesa va senza dubbio rinforzata, soprattutto a livello numerico per arrivare ad avere almeno sei difensori, mantenendo quelli attuali anche nella rosa del prossimo anno. Per la fascia sinistra si valuta Robin Gosens, che ha risolto gli acciacchi fisici e ha ritrovato continuità.

In attacco i nomi sono quelli di Dia e Tchaouna della Salernitana. Il primo è in causa con la Salernitana e la sua clausola da 20 milioni potrebbe essere abbassata a 10; il secondo invece è considerato un jolly offensivo di soli 20 anni. Il diesse in questi giorni si sta muovendo e ha già incontrato Beppe Riso, procuratore di Cataldi e Rovella, che gestisce anche Valentin Carboni, diciannovenne di proprietà dell'Inter che lo venderebbe intorno ai 30 milioni.