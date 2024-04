Il Messaggero | Castellanos, la doppietta cambia la storia

Castellanos c'è

La doppietta amara contro la Juventus può riscrivere la carriera alla Lazio di Castellanos. Sull'attaccante argentino gravano le parole in estate del presidente Lotito, che lo ha definito “fenomeno” e l'altra sera nella pancia dell'Olimpico il patron ha abbracciato Taty dicendogli: “Te l'ho detto che devi credere in te stesso”. Anche il diesse Fabiani conferma: “Al di là di eventuali occasioni che si presenteranno, puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno”. Chissà se Tudor si è pentito di averlo sostituito, il suo lavoro sporco poteva dare una grande mano: sabato seppur affaticato ripartirà in vantaggio su Immobile.

Preparazione e cambi

I cambi forzati e la sbavatura dietro fanno svanire il sogno rimonta. La Lazio di Tudor sta crescendo ma è un paradosso: le uniche due sconfitte (derby e Juve all'andata) pesano moltissimo, da qui a fine campionato servirà vincere e sperare nei passi falsi altrui. Preoccupa anche lo stato fisico con la nuova preparazione che sta portando a qualche acciacco di troppo

Il Messaggero