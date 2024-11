Lazio-Porto, novità per gli abbonati nei settori 48 e 49: IL COMUNICATO

Per la gara di giovedì con il Porto sono stati chiusi i settori 48 e 49 della Curva Nord: la Lazio ha bisogno del sostegno dei propri tifosi e si spera in una grande cornice di pubblico. Nelle ultime ore è arrivata una novità per i possessori degli abbonamenti ai settori 48 e 49, questa la nota ufficiale del club

Fraioli

Il comunicato della Lazio per i possessori degli abbonamenti nei settori 48 e 48 della Curva Nord

In relazione alla sanzione comminata dagli organi disciplinari della UEFA con effetti sulla gara tra Lazio e Porto, MD4 UEL 24/25, la S.S. Lazio S.p.A., preso atto del dispositivo sanzionatorio, del Regolamento dello Stadio Olimpico e della normativa di settore, comunica: I tifosi in possesso di abbonamento nei settori 48 e 49 della Curva Nord, valido per le gare di UEFA Europa League 2024/2025, potranno accedere alla gara tra Lazio e Porto scegliendo tra le due seguenti opzioni: Acquistare ai prezzi di seguito indicati un biglietto in altro settore dello stadio: Tevere parterre laterale: euro 12,00 Tevere parterre centrale: euro 14,00 Tevere Laterale: euro 17,00 Tevere Top: euro 24,00 Tevere Gold: euro 28,00 Monte Mario Laterale: euro 24,00 Monte Mario Top: euro 32,00

