Fiorentina, clausola monstre per Kean

La Fiorentina sta vivendo una straordinaria prima parte di stagione con Raffaele Palladino in panchina e Moise Kean come riferimento principale in attacco. Il giovane centravanti, classe 2000, ha rapidamente conquistato il ruolo di titolare e lo ha mantenuto grazie alle sue prestazioni in campo: in campionato, ha segnato 5 gol e fornito un assist in 10 partite, a cui si aggiunge una rete in Conference League nei 32 minuti disputati. Una partenza eccezionale, analizzata anche dal Corriere dello Sport, che propone un interessante confronto con Vlahovic.

Il confronto con Vlahovic: numeri a confronto

Dopo 11 giornate della stagione 2020-2021, il serbo Dusan Vlahovic aveva messo a segno un solo gol, ben quattro in meno rispetto ai 5 già collezionati da Kean quest’anno. Anche negli expected goals, una statistica che stima il numero di reti attese in base alla pericolosità delle azioni, Kean si avvicina di più alla previsione rispetto a Vlahovic. Per il serbo, ci si attendevano 3,93 gol, ma lui ne realizzò uno solo; invece, per Kean l’attesa era di 7,17 gol, e con 5 reti è molto più vicino alla stima, dimostrando una maggiore precisione e affidabilità sotto porta.

Nella pagina successiva il valore della clausola rescissoria