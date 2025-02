Lazio, difesa al completo: Baroni pronto a gestire le rotazioni

Un reparto finalmente al completo

Da emergenza a abbondanza: Marco Baroni può finalmente contare su un reparto difensivo completo in vista del tour de force che attende la Lazio. Con quattro trasferte consecutive e un calendario fitto di impegni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, il tecnico sarà costretto a ruotare i suoi uomini per mantenere alta la competitività della squadra. Domani mattina la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Venezia, ma Baroni guarda già oltre, preparando le sfide cruciali contro Inter, Milan, Udinese e l’andata degli ottavi di Europa League.

Ampia scelta in difesa

La Lazio affronterà sette partite in 23 giorni, una maratona che renderà inevitabili le rotazioni. Baroni avrà a disposizione cinque difensori centrali: Romagnoli, Gila, Gigot, Povstgaard e Patric. Già domani contro il Venezia, Gigot potrebbe partire titolare al fianco di Gila o Romagnoli, mentre Povstgaard, provato tra i titolari in allenamento, potrebbe trovare presto spazio. La notizia più confortante riguarda il recupero di Patric, fermo da quasi due mesi per un’infiammazione al malleolo e al tendine d’Achille. Con tre coppie a disposizione, la Lazio potrà gestire al meglio le forze in una fase della stagione in cui l’alternanza sarà essenziale per continuare a competere su tutti i fronti.

