Lazio: dei giocatori della rosa sono importanti... da Romagnoli a Gila, da Rovella a Guendouzi

La società biancoceleste, come riporta Il Corriere dello Sport, ha promesso ai propri giocatori il rinnovo. Il tutto, però, avverrà nel momento in cui la Lazio riuscirà a uscire dalla recessione: l'entourage della squadra ha incontrato molti dei procuratori dei propri giocatori in attesa per riuscire a chiudere accordi verbali, che diventeranno concreti solo a gennaio.

A queste mosse, ne sono legate altre inerenti ai vari risparmi da portare a termine entro il 30 settembre… il tutto potrebbe essere possibile grazie alla cessione di alcuni big ma la società biancoceleste ha promesso a Sarri di non depotenziare la rosa. Per questo motivo, si concentreranno sugli esuberi come Kamenovic, Basic e Fares, con contratti in scadenza nel 2026.

Le questioni in difesa: Romagnoli, Gila e Marusic

Tra i vari giocatori con un contratto in scadenza, in attesa di rinnovo ci sono Romagnoli e Gila. Il primo, infatti, aveva già ricevuto una promessa dalla Lazio nel momento in cui, nel 2022, firmò il contratto: l'aumento ci sarebbe stato nel momento in cui la Lazio si fosse qualificata in Champions. Come riporta Il Corriere dello Sport, inoltre, gli agenti dell'ex Milan potrebbero incontrarsi con l'entourage biancoceleste la prossima settimana.

Per quanto riguarda Gila, invece, l'incontro tra le due parti è avvenuto a inizio luglio e la Lazio si è presa un importante impegno per il 2026, quando i due calciatori biancocelesti saranno a un anno dalla scadenza.

Un altro difensore ad aspettare l'adeguamento era Marusic, che, però, ha rinnovato definitivamente fino al 2026.

Altre questioni: Rovella e Guendouzi

Sia Rovella che Guendouzi hanno contratti con scadenza nel 2028. Proprio per questo motivo, quando nel 2026 la Lazio sarà effettivamente in grado di potere portare a termine i rinnovi, avranno inizio tutte le attività per riuscire a blindarli.

Il centrocampista italiano ha una clausola, che scade il 31 luglio, che potrebbe far avvicinare molte proposte di acquirenti capaci di avanzare offerte da 50 milioni di euro.

Anche l'ex Marsiglia ha una clausola di 50 milioni di euro e la crisi di fine anno lo aveva portato a guardare altrove… ma il tutto, ormai, è stato superato grazie soprattutto al ritorno di Sarri.