Mirra sulla Lazio: "Mi aspetto che possa lottare per i primi posti in Europa"

Ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Mirra ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la Lazio, l'operato di Sarri e Lotito.

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, l'ex difensore biancoceleste non ha esitato nel dire cosa pensa veramente… ecco le sue parole.

Mi aspetto che la Lazio possa lottare per i primi posti in Europa. Mi aspetto molto da Sarri. Osservando le altre, il Napoli può solo perdere lo scudetto. Le altre big si stanno rinforzando, ma con tanti innesti hai bisogno di tempo. Non avendo le coppe europee, Lazio e Milan possono fare bene. La Lazio può essere la sorpresa del campionato. Sarà una serie A con tante sorprese. Se il Como fa in innesto importante in difesa può avere un ruolo importante.