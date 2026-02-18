Ass. Onorato: "La documentazione della Lazio per il Flaminio è molto completa. Adesso però…"

Lo stadio Flaminio è senza dubbio al centro delle discussioni nell'etere biancoceleste dopo la presentazione ufficiale del progetto da parte della Lazio. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings ha commentato la situazione legata allo Stadio Flaminio. Di seguito le parole riportate dall'ANSA.

Le parole di Onorato sul Flaminio

Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

La documentazione da parte della Lazio è molto completa, importante, e permetterà al Comune di Roma di avviare la Conferenza dei servizi che coinvolgerà più istituzioni, tantissimi soggetti che saranno chiamati a dire se questo progetto è compatibile con un quadrante importante di Roma. Prima di dare giudizi dobbiamo aspettare che chi di competenza analizzi in maniera scientifica e puntuale una progettualità che è altrettanto importante.

Prosegue Onorato