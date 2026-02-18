Lazio, per progetto Flaminio total audience superiore a 70mila visualizzazioni

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Grande interesse ha generato tra i tifosi della Lazio la presentazione del progetto sullo Stadio Flaminio. La diretta televisiva prodotta dalla media company del Club biancoceleste e trasmessa su Dazn, sul canale YouTube ufficiale, sul digitale terrestre tramite Sportitalia e sull'app della S.S. Lazio, ha registrato una total audience superiore alle 70.000 visualizzazioni qualificate (qualified users), un numero che, al di là delle dinamiche interne al Club, conferma come il tema abbia una dimensione cittadina e pubblica.