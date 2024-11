Europei 2032, Abodi: "Tavolo di lavoro permanente, sugli stadi…"

Il tema infrastrutture e specificatamente stadi, in ambito calcistico, è sempre al centro del dibattito nazionale vista l'arretratezza del sistema italiano in questo campo. Sistema che però dovrà essere presto innovato o rinnovato vista l'assegnazione degli Europei del 2032 a Italia e Turchia. Dunque gli stadi a disposizione per la competizione dovranno essere dieci, cinque per parte, e si sta già ragionando sul come organizzare tutto.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della sua partecipazione all'assemblea nazionale dell'Anci a Torino ha parlato ai microfoni dell'ANSA proprio di questa specifica situazione.

Nella pagina successiva le parole del ministro Abodi