Lazio, Brocchi punta su Fazzini e sulla sua qualità

Il calciomercato inizia a scaldarsi, anche in caso Lazio con gli incontri tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste che iniziano ad infittirsi. L'intento è pianificare le strategie di mercato sia in entrata che in uscita. Una priorità importante, forse la più importante, è quella di avere una mezzala nuova, talentuosa, dinamica e di livello tecnico. In questi giorni la tipologia di giocatore pare esser vicina a Luis Alberto, un numero 10 quindi che sappia abbinare piedi d'oro a velocità in campo.

Uno dei nomi più citati è quello di Jacopo Fazzini. Sul talento italiano ci sono diversi club e ne ha parlato anche Christian Brocchi, ai microfoni di tuttomercatoweb in occasione dell'evento Pitti Uomo.

Le parole di Brocchi su Fazzini

Parliamo di un giocatore cresciuto molto e pronto per fare uno step successivo. Ha davvero grande qualità e necessita solo di fiducia.

I numeri di Jacopo Fazzini nella stagione appena conclusa

Un centrocampista molto duttile che può ricoprire diversi sulla linea del centrocampo ma che predilige senza meno quello di mezzala. E' li che Jacopo Fazzini rende meglio ed è li che Maurizio Sarri cerca un innesto da inserire. Quest'anno per il calciatore classe 2003 è stata sicuramente una stagione in crescita, frenata un pò dagli infortuni ma con numeri e prestazioni importanti. Fazzini ha collezionato 26 presenza tra campionato e coppa Italia segnando 6 gol e facendo un assist.