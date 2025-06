Lazio, uno tra Fabbian e Fazzini da prendere per non deludere subito Sarri

Iniziano ad intensificarsi gli incontri tra l'allenatore Maurizio Sarri ed il direttore sportivo Angelo Fabiani, ovviamente molto presente, anche se non fisicamente, anche il presidente Claudio Lotito. C'è un calciomercato da pianificare e come sempre sarà un viaggio di quasi tre mesi in piena tempesta, evitando ostacoli e curando ogni dettaglio che rappresenta una difficoltà. Sappiamo bene quando la Lazio non sia una società ricca e quanto Lotito badi al bilancio per mantenere più che sana la situazione.

L'unico neo che poteva preoccupare un ipotetico ritorno di Maurizio Sarri era la questione legata al mercato ed ai giocatori da lui richiesti. Uno scoglio che a parole ed accordi sembra esser stato superato. L'allenatore toscano infatti avrà maggior potere decisionale su chi arriverà, scegliendo o almeno dando il suo pieno benestare. Al momento i nomi che si ripetono da settimane sono due: Jacopo Fazzini dell'Empoli e Giovanni Fabbian del Bologna.

La situazione Fazzini

Un nome che è in orbita Lazio già dall'ultima sessione di calciomercato, quella di gennaio. Per un momento accordo e trasferimento sembrava fatto, poi la brusca frenata. Fazzini addirittura non è sceso in campo con la maglia dell'Empoli perchè distratto dal suo passaggio alla Lazio ( poi non è avvenuto ) . Adesso l'interesse è tornato, il giocatore piace anche a Sarri ed è stato uno dei primi nomi a fare. Il calciatore si dovrebbe acquistare per una cifra che va dai 10 ai 15 milioni. La concorrenza non manca, Fazzini piace anche al Torino di Marco Baroni e alla Fiorentina. Vedremo cosa dirà il mercato.

L'interesse per Fabbian

L'altro nome che viaggia di pari passo con Jacopo Fazzini è quello di Giovanni Fabbian. Mezzala del Bologna anche lui giovanissimo, caratteristiche simili a quelle del centrocampista dell'Empoli, forse leggermente meno tecnico e più rapido negli inserimenti. Anche Fabbian gode del pieno gradimento di Maurizio Sarri.

L'importanza di prendere l'uno o l'altro

Questi sembrano essere i due nomi in cima alla lista di Maurizio Sarri per costruire il centrocampo adatto al suo gioco. Due profili giovani, talentuosi, completi ed ideali. Probabilmente l'allenatore toscano si aspetta un segnale da parte della società nel prendere uno dei due, nonostante è risaputo come la società debba cedere per acquistare ed inoltre l'importanza di far quadrare il famoso indice di liquidità. Sarebbe logicamente sconfortante se non arrivasse ne uno ne l'altro, dopotutto parliamo di due giocatori che non rappresentano una spesa stellare. Sarri aspetta e i tifosi con lui.