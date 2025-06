Avellino-Lazio, le parole di Lotito e Criscitiello sul memorial

Sarà il terzo memorial "Sandro Criscitiello” e si disputerà tra Avellino-Lazio il giorno 26 luglio alle ore 20.30. Ad ospitare il match sarà lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La società capitolina è stata invitata con grande entusiasmo e a parlare ai microfoni di Sportitalia sono i due personaggi maggiormente rappresentativi dell'iniziativa, ovvero, Claudio Lotito e Michele Criscitiello.

Quando Michele Criscitiello ci ha parlato del Memorial, non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo accettato con piacere e con spirito di amicizia, perché il calcio è anche questo: memoria, rispetto, vicinanza. Saremo felici di onorare la figura di Sandro Criscitiello con la presenza della nostra squadra, in un clima di grande umanità e condivisione.

Per me e la mia famiglia è una grande gioia avere la Lazio con noi in questa terza edizione. Il Memorial è nato con il cuore, e sapere che una società come la Lazio ha scelto di esserci ci riempie di orgoglio e gratitudine. Sarà una serata di calcio, amicizia e ricordi belli.