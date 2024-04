Repubblica | Lotito, scenata contro Galliani alla proiezione del film su Ennio Doris: Gasparri fa da mediatore

Una scenata di gelosia, riportate da repubblica.it, dentro un cinema, davanti a decine di persone. Attori protagonisti: Claudio Lotito e Adriano Galliani. Guest Star: Gasparri.

Scontro Galliani-Lotito: il racconto di dagospia.com

Lo scenario è quello istituzionale: alla prima del nuovo film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris. Tra gli invitati in platea spiccano diversi nomi noti della finanza e della politica tra cui Galliani e Gravina.

Dopo la proiezioni, appena si sono accese le luci, è apparso Claudio Lotito che fino a quel momento risultava assente.

I testimoni "“GALLIANI È STATO UN SIGNORE MENTRE LOTITO ERA UNA FURIA…"

“Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro” - queste le parole di Lotito rivolto al suo collega senatore Galliani riportate da alcuni testimoni.

Galliani, restando calmo, ha cercato di lasciare la sala, chiedendo all’inatteso oppositore di lasciarlo andare per evitare di partecipare a sceneggiate. Ma Lotito continuava a frapporsi tra lui e l’uscita: “Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono”.

A tentare di calmare il presidente laziale anche Maurizio Gasparri.