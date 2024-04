Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, si è pronunciato attraverso un comunicato in merito alla notizia di quest’oggi che Ferdinando Bonessio, Presidente Commissione Sport di Roma Capitale, ha confermato che il progetto ROMA NUOTO avrebbe la priorità rispetto a quello di Lotito sulla riqualificazione del Flaminio. Solo in caso di bocciatura del progetto nuoto si potrebbe iniziare a discutere di quello della Lazio.

La priorità -ha proseguito Onorato- è la riapertura dello Stadio Flaminio, per recuperare nel minor tempo possibile un impianto di rara bellezza architettonica progettato da Antonio Nervi con la collaborazione di suo padre, l’ingegnere Pier Luigi Nervi. Uno stadio unico al mondo, in grado di offrire ancora oggi allo spettatore un’esperienza coinvolgente e moderna. L’obiettivo è restituire ai tifosi e alla città un luogo prezioso per lo sport e per la socialità, come abbiamo fatto con la recente riapertura del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano