Sabato 26 il funerale del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio: la situazione

La notizia della morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo intero e condizionato anche il calcio: nella mattinata di ieri è arrivata la triste notizia della scomparsa. Successivamente, la Lega Serie A ha deciso di rimandare le partite in programma ieri, tra cui proprio Genoa-Lazio. La decisione è stata quella di rimandare i match alla giornata di domani, ma adesso anche la 34ª giornata sembra essere a rischio rinvio.

Un’altra partita a rischio rinvio? La situazione

La Lazio è venuta a sapere molto tardi che la partita contro il Genoa sarebbe stata rimandata a domani, motivo per cui Lotito e la società si sono mobilitati contro la Lega, anche considerando la volontà del club, proprio nella giornata di domani, di rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Adesso, oltre alla 33ª giornata, anche la 34ª, in programma per il prossimo weekend, rischia di subire un importante rinvio. Infatti, come riportato da Sky, i funerali del Pontefice verranno celebrati sabato 26 aprile alle ore 10.00, stessa giornata in cui si dovrebbe disputare Lazio-Parma alle 20:45 all’Olimpico. Proprio per questo, la partita dei biancocelesti verrà rinviata per motivi di ordine pubblico e spostata, molto probabilmente, a lunedì 28 aprile (non a domenica, giorno in cui è in programma il “Giubileo dei Giovani” con più di 100.000 persone in arrivo per l’occasione). Si attende solo la comunicazione ufficiale della Lega Serie A che deciderà in queste ore, assieme alle Autorità competenti.

Non solo Lazio-Parma a rischio rinvio: le altre partite

Oltre a Lazio-Parma - partita che si dovrebbe svolgere proprio nella capitale, arrecando numerosi problemi di ordine pubblico nella già impegnativa e piena giornata di sabato - il rinvio è previsto anche per altre due partite: si tratta di Como-Genoa (in programma sabato alle 15) e Inter-Roma ( fissata a sabato alle 18). Occorrerà comunque aspettare aggiornamenti certi per capire l’evoluzione della situazione.