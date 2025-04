Caos Serie A dopo la morte del Papa: tensioni sui recuperi e calendario nel caos

La Lega decide, i club protestano: ecco il motivo del malcontento

La comunicazione ufficiale della Lega su Serie A e gare da recuperare ha sorpreso tutti. La decisione di fissare i recuperi mercoledì 23 aprile alle 18:30 — nello stesso giorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan — è arrivata poche ore dopo l’annuncio del rinvio per la morte del Papa. Il rispetto per il lutto è indiscusso, ma la modalità con cui si è proceduto ha provocato forti tensioni tra i club. Nessuna consultazione, nessun confronto: un’azione definita "unilaterale" anche dal presidente della Lazio Claudio Lotito. E nel frattempo le polemiche non si placano.

Dalla sorpresa in aeroporto al rischio caos per la 34ª giornata

Il primo comunicato parlava di rinvio a data da destinarsi. Poi la svolta improvvisa, senza preavviso. Le squadre coinvolte — come Lazio e Fiorentina — erano già in viaggio o in aeroporto quando è arrivata la decisione definitiva sui caos recuperi. La Viola ha trovato una soluzione d'emergenza, la Lazio è tornata nella Capitale e ora dovrà ripartire. E la Juve? Ha fatto ritorno alla Continassa, ma dovrà rifare tutto da capo. Torino, Cagliari, Udine: tutte piazze coinvolte in un groviglio di spostamenti e incastri.

Il calendario impazzito e l’incognita del 26 aprile

E il 26 aprile? È la data dei funerali del Papa e nella stessa giornata sono previste partite cruciali come Inter-Roma e Lazio-Parma. A Roma l’afflusso di milioni di fedeli metterà a dura prova sicurezza e logistica. La 34ª giornata rischia di saltare o essere riformulata. Con l’Inter in semifinale di Champions e la finale di Coppa Italia fissata al 14 maggio, l’unica finestra utile potrebbe essere il 21 maggio. Ma con lo scudetto in bilico e un possibile spareggio Napoli-Inter, il caos è dietro l’angolo.