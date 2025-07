Rovella: “Lazio più corta e compatta. Lavoriamo per tornare in Europa”

Al termine del test con l’Avellino, in zona mista ha preso la parola il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella. Così si è espresso il calciatore della Lazio: “Siamo in fase di costruzione. Siamo rimasti a Formello con doppie sedute quotidiane, lavorando intensamente. L'obiettivo? Riportare la Lazio in Europa, dopo una stagione non all'altezza. Siamo partiti con il mister e dovremo centrare l’Europa. Non è un’opzione: ci dobbiamo riuscire”.

E ancora: “Ho parlato col mister questa estate, mi ha chiamato e ho parlato con lui anche quando sono arrivato a Formello. Sarri è un maestro e quindi sono qui per lavorare e per seguire tutto quello che mi dice. Cambio ruolo? No, per ora stiamo lavorando così. Il mister mi vede vertice basso, quella è la mia posizione e io mi trovo bene così. Sicuramente farò quello che mi chiederà il mister. Dovrà essere una Lazio umile, dobbiamo seguire il mister e dare l’anima perché vogliamo costruire qualcosa di importante. Sappiamo del blocco del mercato ma non deve essere una scusante, vogliamo tornare in Europa come ho detto prima”.

Prosegue: “Sfide personali? Voglio migliorare. Le ultime due stagioni sono state positive, ora voglio crescere ancora. Penso anche alla Nazionale e al Mondiale. Voglio guadagnarmi la chiamata del ct.

“Ho tanto da migliorare, ce ne sono tante di cose. Sicuramente ho tante cose su cui lavorare, sto già iniziando e sarà un percorso lungo. Se mi sento leader? Mi sento un po’ un leader, sono cresciuto tanto nelle ultime due stagioni e fa piacere ricevere attenzioni dall’esterno ma io sono un giocatore della Lazio, penso alla Lazio e penso a migliorare partita dopo partita seguendo mister Sarri seguendo la squadra nel migliore dei modi”.

“Sarri predilige più un palleggio corto, rispetto allo scorso anno è una squadra più corta con un fraseggio più corto. Tenere possesso palla e salire come squadra, stiamo lavorando anche sulla fase difensiva. È un lavoro generale di squadra”.

Rovella si racconta: obiettivo Europa e fiducia totale in Sarri

Il lavoro tattico e personale del centrocampista verso la nuova stagione

