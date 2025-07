Zaccagni torna e guida la Lazio: “Onorato di essere capitano, daremo tutto”

Dopo il successo contro l’Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole dell’esterno biancoceleste: “Sono felice di essere tornato. Ho lavorato duramente per rientrare il prima possibile. Oggi è passato esattamente un mese dall’operazione. Questa gara è servita per mettere minuti nelle gambe. Siamo ancora un po’ appesantiti dai carichi, ma partite così sono utili per prepararci al meglio alla stagione. Il bilancio post ritiro è positivo: ci stiamo allenando con intensità”.

Il ritorno di Zaccagni: “Essere il capitano Lazio è un grande onore”

“Chi non conosceva il mister sta iniziando a capire bene le sue idee. Siamo sulla strada giusta. Per me è un orgoglio indossare la fascia da capitano Lazio. Darò tutto per questa squadra e per i nostri tifosi. Il mister lo vedo in forma, carico e felice di allenare. Questo è un aspetto fondamentale per tutto l’ambiente.

Fiducia in Sarri e nei compagni: “Stiamo lavorando per una grande stagione”

Come ho già detto lo scorso anno, in questa stagione sono certo che Dele-Bashiru ci darà grandi soddisfazioni: ha potenziale e qualità”.