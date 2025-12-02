Coppa Italia, Juve ai quarti senza soffrire: Udinese battuta 2-0

Juventus-Udinese, i bianconeri vincono il match

La Juventus supera senza affanni l’Udinese e approda ai quarti di finale di Coppa Italia con una prestazione brillante e sicura. La squadra di Spalletti controlla il ritmo sin dall’inizio, mostrando compattezza, maturità e una fluidità di gioco che mette rapidamente in difficoltà la formazione di Runjaic. Il vantaggio arriva grazie a un autogol, frutto di un intervento maldestro di Palma, protagonista in negativo della serata.

Il raddoppio dal dischetto e il pass per i quarti

Nel secondo tempo è ancora Palma a condizionare il match causando un rigore trasformato da Locatelli, che mette il sigillo sul definitivo 2-0. La Juventus gestisce con ordine il finale e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Atalanta-Genoa.