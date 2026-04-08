Psg batte il Liverpool e colpo Atletico sul Barcellona

E' il mercoledì della Uefa Champions League. Altri verdetti arrivano per quella che è la fase di andata dei quarti di finale della competizione. Il Psg batte il Liverpool per 2 reti a 0 (tra le mura amiche francesi) ; mentre l'Atletico Madrid riesce a fare il colpaccio vincendo il derby spagnolo con il Barcellona al Camp Nou. Risultati che segnano una strada ben precisa ma che allo stesso tempo non lasciano nulla di definito vista l'assoluto equilibrio tra le squadre in questione.

Psg-Liverpool: la partita

Finisce 2-0 per i francesi ma per assurdo la squadra che ne esce meglio, visto l'andamento del match, è la sconfitta, ovvero il Liverpool. Il risultato va stretto ai parigini che chiudono le statistiche finali della partita con 18 conclusioni contro le 3 degli ospiti inglesi. Le occasioni sciupate per il Psg sono davvero tante se non troppe. In ogni caso arriva una vittoria importante per 2 reti a 0. I gol sono siglati da Doue dopo soli 11 minuti e da Kvaratskhelia al 65simo. Il Liverpool non è stato mai all'altezza degli avversari creando poco se non nulla.

Barcellona-Atletico Madrid: il match

Una delle classiche partite del Cholo Simeone, preparate al dettaglio cucendo un vestito sull'avversario. Il Barcellona crea di più, lo dicono i numeri ma la concretezza manca letteralmente. Dall'altra parte l'Atletico Madrid che è una vera macchina di pragmatismo. Al minuto 44 arriva l'episodio che indirizza il derby spagnolo di Champions League: Cubarsi si guadagna un'espulsione diretta sacrosanta. Dopo pochi secondi arriva il gol degli ospiti grazie ad Alvarez. Nonostante l'inferiorità numerica, il Barcellona, per lunghi tratti la domina e l'Atletico si preoccupa per lo più di non prendere gol. Al 70simo arriva il raddoppio degli uomini di Simeone grazie al centravanti Sorloth. Risultato finale 0-2 per gli ospiti.