Il quinto posto varrà la Champions League? Ecco le percentuali di Opta

Nella giornata di domani si concluderanno i play-off europei con la Lazio che conoscerà il suo avversario in Europa League proprio venerdì. Il turno di ieri è stato pessimo per le italiane che sono scese in campo: il Milan non è riuscito a ribaltare il risultato in casa contro il Feyenoord, stessa cosa per l'Atalanta che nel primo tempo ha subito tre gol dal Brugge davanti ai propri tifosi. Questa sera toccherà alla Juventus che è chiamata a difendere il risultato dell'andata maturato contro il Psv; la Roma giocherà domani in casa contro il Porto, partendo dal risultato di 1-1 ottenuto in Portogallo.

Depositphotos

Champions League, le percentuali del quinto posto in Italia: i dati di Opta

I risultati di ieri non hanno aiutano sicuramente: prima dei match del martedì, l'Italia aveva il 44% di possibilità di avere cinque squadre nella prossima Champions League. Con l'eliminazione di Milan e Atalanta, la possibilità si sono abbassate al 23,6%: in testa ci sono Inghilterra (99,6%) e Spagna (75,9%). Le squadre italiane che si sono qualificate direttamente agli ottavi sono Inter, Lazio e Fiorentina, vedremo se a queste si aggiungeranno anche Juventus e Roma impegnate oggi e domani nelle rispettive competizioni.

