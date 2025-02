Venezia-Lazio, come nel 2021 si riparte da Zaccagni e Pedro

Dopo il pareggio casalingo andato in scena contro il Napoli capolista, la Lazio ripartirà da Venezia il prossimo sabato: alle 15.00 i biancocelesti saranno impegnati al Penzo contro la penultima della classe, reduce da tre sconfitte consecutive tra Udinese, Roma e Genoa. Anche se orfana di Castellanos, fermo per una lesione di medio grado all’adduttore della coscia sinistra, la Lazio si presenterà a Venezia con il terzo miglior attacco del campionato. In attesa di capire quali soluzioni tattiche utilizzerà Baroni, tra lo spostamento in avanti di Dia e l'inserimento di Pedro alle spalle del senegalese, andiamo a ripercorrere la vittoria ottenuta in trasferta del 2021. A partire dagli anni duemila questa sarà la quinta volta in cui la Lazio dovrà affrontare in trasferta il Venezia, nella speranza di ottenere nuovamente tre punti chiave, nell'ottica di una serrata lotta al quarto posto.

L’ultimo confronto

Nella seconda metà di dicembre la squadra di Sarri affronta il Venezia di Paolo Zanetti, schierando Felipe Anderson da falso nove al posto di Ciro Immobile, alle prese con il Coronavirus. A sbloccare la gara fu Pedro, che batte Romero al terzo minuto: curioso come il veterano spagnolo sarà ancora una pedina chiave dello scacchiere biancoceleste, data l’assenza di Castellanos il prossimo sabato. A rispondere alla rete dello spagnolo fu Forte, che con un colpo di testa riuscì a superare Strakosha. Immediata in avvio di ripresa la reazione della Lazio, che su calcio d’angolo di Cataldi vede Acerbi riportare i suoi in vantaggio, con il centrale dell'Inter che batte Romero sfiorando la sfera con la spalla. Al 95’ è Luis Alberto a chiudere la sfida, con la Lazio al secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto con il Genoa cinque giorni prima.

I calciatori rimasti oggi in organico: ancora Zaccagni e Pedro protagonisti

Tra mercato e defezioni per infortunio, saranno pochi i giocatori a Venezia che già nel 2021 facevano parte dell’organico biancoceleste. Come accaduto tre stagioni fa, con ogni probabilità capitan Zaccagni e Pedro partiranno nuovamente dal primo minuto: stesso destino per la coppia Marusic-Lazzari, con il montenegrino che dovrebbe partire dall’inizio come nel 2021, con l’ex Spal pronto a subentrare dalla panchina. Decisamente diverso il destino di Toma Basic, oggi ai margini del progetto biancoceleste: reintegrato in lista in avvio di febbraio, oggi il croato è una delle ultime pedine nelle gerarchie di Baroni, dopo che era partito dal primo minuto tre anni fa.