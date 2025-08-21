Lazio, Gila è una garanzia ma il futuro? La scadenza del contratto può cambiare tutto

Gila, in pochi anni, è diventato uno dei pilastri della Lazio. Trani dopo il suo sbarco a Formello, alle porte dell’inizio della stagione 2025-2026, Mario guiderà la difesa a comoda l’idea assoluto (complice certamente anche la squalifica di Romagnoli). Per Gila sarà una partita importante perché la prima volta in Serie A con Sarri al comando: nel 2022-2023, infatti, lo spagnolo non esordì mai da titolare in campionato. Sarri ne aveva sempre apprezzato le qualità, bloccando subito presto e a Verona per forgiarlo e lanciarlo nell’ambiente biancoceleste.

Gila pilastro della Lazio: ma in futuro?

Gila è uno dei giocatori più corteggiati della Lazio, la Premier è proprio il Como di Fabregas, che la squadra incontrerà questa domenica in campionato, se erano interessati a Mario a giugno, ma Lotito ha sempre rifiutato. Gilla, invece, rifiutava l’addio, dopo aver accantonato il rinnovo, complice lo stipendio da 1,1 milioni percepiti, fra gli stipendi più bassi dell’organico. La società non può permettersi nessun cambiamento attualmente, ma deve stare attenta a non perdere un giocatore così importante. Infatti, la permanenza dello spagnolo è dipesa dal blocco del mercato. Se gira non prolungasse il suo contratto in inverno o a giugno prossimo, la società biancoceleste dovrebbero pensare di fare cassa (col cartellino già sventato dalla scadenza nel 2027) per escludere di lasciarlo andar via da svincolato. Gilla desidera da tempo un grande salto di qualità, anche un ritorno al Real Madrid che, per lui, un vero spagnolo, sarebbe un sogno. Nonostante questi voli dachi, gira rimane fortemente concentrato sulla Lazio e sul suo entusiasmo ritrovato grazie al ritiro estivo svolto assieme a Sarri, un allenatore che lo stima e in cu lui crede.

Gila e il tandem della difesa con Provstgaard

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, nonostante i suoi 24 anni, Gilla può essere già considerato un senatore della Lazio: il centrale è maturato, diventerà papà a breve (dalla compagna Eleonora Pontrelli, in attesa di due gemelli), Occupa un posto importante all’interno dello spogliatoio. La società spera che lui riesca a istruire anche il giovane Provstgaard con il quale giocherà in coppia e con il quale ha dato segnale positivi in cinque amichevoli su sei di questo pre-campionato. In tutte le amichevoli disputate dai due (Primavera, Avellino, Fenerbahçe e Burnley) la difesa è sempre rimasta in battuta, arrivando 73 minuti senza reti contro l’Atromitos. Solo il Galatasaray è riuscito a bucare il tandem, in 310 minuti complessivi insieme in campo. I numeri di questa preparazione estiva, per quanto concerne la difesa e Gila, sono più che positivi, evidenziano il duro lavoro di Sarri, ma adesso il tempo di fare sul serio e solo domenica, sul campo del Como, avverrà la vera e propria prova del nove.