Lazio: i ragazzi dell'U17 sono stati ricevuti dal Papa
Una delegazione delle squadra U17 che hanno partecipato al torneo Scopigno Cup, sono state ricevute dal Papa.
Quest'oggi, Papa Leone XIV ha ricevuto una delegazione di tutte le squadre U17 che hanno partecipato al 33esimo torneo di Scopigno Cup.
Tra queste, era presente anche la Lazio con i propri ragazzi, i quali hanno avuto l'opportunità di presentarsi al Santo Padre.
A confermare la notizia è stata proprio la società biancoceleste tramite i propri canali social, dove ha annesso anche delle foto.
Le parole della società
Questa mattina una delegazione di tutte le squadre Under 17 partecipanti alla 33^ Scopigno Cup, è stata ricevuta da Papa Leone XIV presso l'Aula Paolo VI. Grande emozione per i giovani aquilotti che hanno avuto il privilegio di incontrare da vicino il Santo Padre 🙏
#AvantiLazio